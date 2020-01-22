Вакуленко о Карпатах: Я вышел из своей зоны комфорта

Центральный защитник Сергей Вакуленко поблагодарил партнеров и болельщиков за время, проведенное в "Карпатах".

"Очень важно, что у меня была игровая практика, когда выступал за "Карпаты". Также команду возглавил тренер, с которым я работал раньше, поэтому мне было вполне комфортно. Жаль, что не было желаемого результата, но в целом буду вспоминать только хорошие моменты за время, проведенное во Львове".

"Самые лучшие воспоминания? Я получил новый опыт, вышел из своей зоны комфорта, ведь находился далеко от родного дома. Также я познакомился с действительно классными людьми: администраторы, врачи, тренеры, пресс-центр команды, неповторимые болельщики, всех и не перечислишь! Мне было очень приятно работать в одной команде с ними, тем более, что и условия здесь прекрасные - замечательный город, база, восстановление, стадион...".

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"Больше всего запомнился матч против полтавской "Ворсклы", в котором мы продемонстрировали настоящий характер "львов", ведь отыгрались и одержали волевую победу - 2:1".

"Трудно уходить из команды, потому что ностальгирует по коллективом, который тебя окружал. Я проводил каждый день с прекрасными специалистами своего дела, каждую минуту мы были рядом - ездили на выездные матчи, выходили вместе на тренировки, обедали, проводили вместе свободное время, поэтому, конечно, буду скучать по всем. Верю, что у "Карпат" все будет хорошо, ведь это прекрасная команда со своей неповторимой историей и традициями".