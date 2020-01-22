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Артем Дудик сравнил чемпионаты Украины и Беларуси
Поразмышлял о своей позиции на поле
На старте тренировочных сборов "Мариуполя" в турецком Сиде новичок команды Артем Дудик прокомментировал свое возвращение в Украину.
Футболист признается, что настроен только на работу и победы:
"Мне позвонили и предложили играть год на условиях аренды. Я согласился. Хотелось вернуться в Украину".
Учитывая то, что команда играет с тремя защитниками и двумя форвардами Артем предполагает, что тренерский штаб будет использовать его как форварда.
"Но я также могу сыграть и под нападающим, для меня это комфортная позиция", - уверяет Дудик.
Рассказал футболист и о впечатлениях от белорусского чемпионата, где выступал полгода в ФК "Слуцк".
"Этот чемпионат немного слабее нашего, но тоже интересный. Были интересные игры, получал удовольствие от футбола, но все же дома лучше", - добавляет Артем.