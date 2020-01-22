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Защитник Шахтера отправился на сбор с повреждением
Травмировался еще перед зимней паузой
Центральный защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь отправился с командой на сборы в Турцию с травмой.
Поэтому игрок тренируется отдельно от всех.
"Еще перед отпуском я получил травму задней поверхности бедра, - вспоминает Валерий. - До сих пор продолжается восстановление.
Через несколько дней вернусь в общую группу".
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Источник:Футбол NEWS
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