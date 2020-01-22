Защитник Шахтера отправился на сбор с повреждением

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь отправился с командой на сборы в Турцию с травмой.

Поэтому игрок тренируется отдельно от всех.

"Еще перед отпуском я получил травму задней поверхности бедра, - вспоминает Валерий. - До сих пор продолжается восстановление.

Через несколько дней вернусь в общую группу".