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Защитник Шахтера отправился на сбор с повреждением

Премьер-лига
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Травмировался еще перед зимней паузой

Защитник Шахтера отправился на сбор с повреждением
Новина українською

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь отправился с командой на сборы в Турцию с травмой.

Поэтому игрок тренируется отдельно от всех.

Читайте такжеБез Додо, Майкона, Борячука и Бутко. Шахтер отправился на сбор

"Еще перед отпуском я получил травму задней поверхности бедра, - вспоминает Валерий. - До сих пор продолжается восстановление.

Через несколько дней вернусь в общую группу".

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь тренировочный сбор
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Источник:
Футбол NEWS

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