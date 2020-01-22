Каштру: Лучшее, что можем сделать для сборной Украины - это перенести последние 2 тура

Коуч донецкого "Шахтера" Луиш Каштру отреагировал на инициативу УПЛ по сокращению нынешнего розыгрыша для подготовки национальной сборной к Евро-2020, а также отмену плей-офф за участие в Лиге Европы.

По словам Луиша Каштру, он также хочет, чтобы сборная Украины продемонстрировала себя наилучшим образом на чемпионате Европы.

"В принципе, если что-то нужно сместить в последних турах и это нужно для подготовки к Евро, то мы к этому готовы.

Но ни в коем случае нельзя забывать о правилах, действующих от начала соревнований, - указал тренер. - Лучшее, что мы можем сделать - взять 2 последние туры, определить новые даты и перенести их. Таким образом сможем выиграть 2 недели. А этот срок в футболе - просто фантастика".