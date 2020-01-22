Герой футбольного дня. Алексей Гуцуляк

У Алексея Гуцуляка нет за спиной выдающихся достижений, но его карьерный путь заслуживает особого внимания. Вероятно, он приближен к той модели, которую в наших футбольных широтах можно было бы считать идеальной.

Гуцуляку только 22-а года, а в его портфолио уже шесть сезонов с матчами на элитарном украинском уровне, а также период в зарубежном клубе. Без особых достижений, без трофеев, но ему только 22. Большинство его сверстников в УПЛ в таком возрасте еще только ходят в перспективных, а его уже можно называть футболистом опытным.

Бесспорно, не в каждом из шести (точнее, пяти с половиной) сезонов Алексей Гуцуляк был ведущим футболистом своей команды, но в общем в течение этого периода провел на элитном уровне чемпионата Украины более ста матчей. Успел поиграть не только на профильной позиции левого вингера, но и справа в полузащите, а также левого защитника, центрального полузащитника и даже центрального нападающего.

Справедливо заметил Александр Рябоконь, что с подписанием Гуцуляка и Тотовицкого "Десна" получила в свое распоряжение универсальных игроков, а значит – и возможность шире варьировать игрой. Но не все будет зависеть только от футболистов. Слабое место нынешней "Десны" – неумение играть против соперников, которые глубоко закрываются в обороне (глобальная проблема украинского футбола). И будет зависеть от тренера, как он будет распоряжаться футболистами, с которыми можно играть в быстрый атакующий футбол.

Если действительно схема будет похожа на 4-2-4, как анонсирует Александр Рябоконь, то в исполнении "Десны" мы вправе ожидать игры первым номером с многообразием в атаке. Той игры, к которой и склонен Алексей Гуцуляк.

Кстати, если рассматривать Гуцуляка исключительно на позиции левого вингера, то конкурировать новичку придется с одним из лучших игроков "Десны" Егором Картушовым. Впрочем, последний – футболист универсальный. Для него не чужда позиция и на правом фланге, где Егор демонстрировал продуктивную игру, в частности, в Первой лиге. Это в определенной степени от безысходности Рябоконь использует Картушова слева, ведь классического левого вингера у "Десны" нет. Есть Кузык и Хльобас, но это игроки немного иного плана.

Если Гуцуляк возьмет на себя левый край, то Картушова можно будет использовать справа, не экспериментируя с переводом в полузащиту Ефима Конопли, что мы наблюдали в первой части текущего сезона. Проще говоря, Александр Рябоконь получает больше рычагов как для ротации, так и для того, чтобы выжимать из своих подопечных максимум возможностей.

Интересное усиление "Десны". Очень интересное.