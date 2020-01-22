Дуэль Евгениев. Игроки Колоса посоревновались в "футгольфе"

Игроки ковалевского "Колоса", вратарь Евгений Волынец и полузащитник Евгений Задоя, во время сбора в Турции поиграли в футгольф через все поле.

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Играли до двух побед, проигравший, должен был получить "пендель" мячом.