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Дуэль Евгениев. Игроки Колоса посоревновались в "футгольфе"

Премьер-лига
(1 голосов)

Проигравшему не позавидуешь

Дуэль Евгениев. Игроки Колоса посоревновались в "футгольфе"
Новина українською

Игроки ковалевского "Колоса", вратарь Евгений Волынец и полузащитник Евгений Задоя, во время сбора в Турции поиграли в футгольф через все поле.

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Играли до двух побед, проигравший, должен был получить "пендель" мячом.

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В статье: Евгений Задоя Евгений Волынец Колос (Ковалевка) тренировочный сбор футгольф
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Источник:
ФК Колос

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