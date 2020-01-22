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Дуэль Евгениев. Игроки Колоса посоревновались в "футгольфе"
Проигравшему не позавидуешь
Игроки ковалевского "Колоса", вратарь Евгений Волынец и полузащитник Евгений Задоя, во время сбора в Турции поиграли в футгольф через все поле.
Играли до двух побед, проигравший, должен был получить "пендель" мячом.
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Источник:ФК Колос
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