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ФИФА подтвердила иск Динамо к Сан-Паулу
Бразильский клуб должен выплатить киевлянам определенную сумму
ФИФА подтвердила иск киевского Динамо к Сан-Паулу относительно долга бразильцев за трансфер полузащитника Че Че. Об этом пишет Sport Arena.
"Мы можем подтвердить, что соответствующая претензия была подана ФК Динамо Киев в адрес ФИФА и в настоящее время обрабатывается соответствующим департаментом. Решение по этому вопросу еще не принято", — сообщила ФИФА в ответ на запрос Sport Arena.
Напомним, вчера UOL Esporte сообщил, что киевское Динамо обратилось в ФИФА в связи с тем, что бразильский клуб Сан-Паулу просрочил сроки одного из платежей за полузащитника Че Че.
В составе киевского Динамо бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.