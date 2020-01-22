ФИФА подтвердила иск Динамо к Сан-Паулу

ФИФА подтвердила иск киевского Динамо к Сан-Паулу относительно долга бразильцев за трансфер полузащитника Че Че. Об этом пишет Sport Arena.

"Мы можем подтвердить, что соответствующая претензия была подана ФК Динамо Киев в адрес ФИФА и в настоящее время обрабатывается соответствующим департаментом. Решение по этому вопросу еще не принято", — сообщила ФИФА в ответ на запрос Sport Arena.

Напомним, вчера UOL Esporte сообщил, что киевское Динамо обратилось в ФИФА в связи с тем, что бразильский клуб Сан-Паулу просрочил сроки одного из платежей за полузащитника Че Че.

В составе киевского Динамо бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.