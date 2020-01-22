Премьер-лига
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Пидкивка покинул Карпаты
Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию
"Карпаты" разорвали контракт с голкипером Романом Пидкивкой. Действие трудового соглашения было прекращено по взаимному согласию сторон.
Пидкивка является воспитанником "Карпат". Он дебютировал в Премьер-лиге в 2013 году, в общем проведя в элитном дивизионе за львовский клуб 57 матчей (82 пропущенных мяча).
В сезоне 2019/20 провел 10 матчей, один из которых отстоял на ноль (16 пропущенных мячей).
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MP (Львів)
22.01.2020 в 16:28
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