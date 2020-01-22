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Пидкивка покинул Карпаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию

Пидкивка покинул Карпаты
Новина українською

"Карпаты" разорвали контракт с голкипером Романом Пидкивкой. Действие трудового соглашения было прекращено по взаимному согласию сторон.

Пидкивка является воспитанником "Карпат". Он дебютировал в Премьер-лиге в 2013 году, в общем проведя в элитном дивизионе за львовский клуб 57 матчей (82 пропущенных мяча).

В сезоне 2019/20 провел 10 матчей, один из которых отстоял на ноль (16 пропущенных мячей).

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В статье: Роман Пидкивка Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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MP (Львів)
22.01.2020 в 16:28
хоч одна приємна новина))
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