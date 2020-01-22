Пидкивка покинул Карпаты

"Карпаты" разорвали контракт с голкипером Романом Пидкивкой. Действие трудового соглашения было прекращено по взаимному согласию сторон.

Пидкивка является воспитанником "Карпат". Он дебютировал в Премьер-лиге в 2013 году, в общем проведя в элитном дивизионе за львовский клуб 57 матчей (82 пропущенных мяча).

В сезоне 2019/20 провел 10 матчей, один из которых отстоял на ноль (16 пропущенных мячей).