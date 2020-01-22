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Десна отправилась на сбор в Турцию. С Гуцуляком и Тотовицким

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда начала свой турецкий сбор

Десна отправилась на сбор в Турцию. С Гуцуляком и Тотовицким
Новина українською

Во вторник 21 января "Десна" отправилась на свой первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Вместе с командой отправились и новички команды - Алексей Гуцуляк и Андрей Тотовицкий.

Всего же тренерский штаб "Десны" на первый сбор взял 25 игроков:

Вратари: Евгений Паст, Игорь Литовка

Защитники: Максим Имереков, Артур Западня, Андрей Гитченко, Виталий Ермаков, Денис Фаворов, Андрей Мостовой, Ефим Конопля

Полузащитники: Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Сергей Старенький, Владислав Огиря, Орест Кузык, Алексей Гуцуляк, Евгений Белич, Андрей Тотовицкий,

Нападающие: Филипп Будковский, Ренат Мочуляк, Денис Демьяненко, Илья Шевцов, Александр Филиппов, Дмитрий Хлебас.

Отметим, что на первом сборе "Десна" сыграет 4 спарринга:

24 января — "Нефтчи" (Азербайджан)

28 января — "Хартберг" (Австрия)

02 февраля — "Сараево" (Босния и Герцеговина)

04 февраля — "Слован" (Чехия)

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
22.01.2020 в 19:08
7 защитников на сезон маловато ..., а 6 нападающих многовато))))... Приндеты уже нет в команде ???
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