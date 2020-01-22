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Десна отправилась на сбор в Турцию. С Гуцуляком и Тотовицким
Команда начала свой турецкий сбор
Во вторник 21 января "Десна" отправилась на свой первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.
Вместе с командой отправились и новички команды - Алексей Гуцуляк и Андрей Тотовицкий.
Всего же тренерский штаб "Десны" на первый сбор взял 25 игроков:
Вратари: Евгений Паст, Игорь Литовка
Защитники: Максим Имереков, Артур Западня, Андрей Гитченко, Виталий Ермаков, Денис Фаворов, Андрей Мостовой, Ефим Конопля
Полузащитники: Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Сергей Старенький, Владислав Огиря, Орест Кузык, Алексей Гуцуляк, Евгений Белич, Андрей Тотовицкий,
Нападающие: Филипп Будковский, Ренат Мочуляк, Денис Демьяненко, Илья Шевцов, Александр Филиппов, Дмитрий Хлебас.
Отметим, что на первом сборе "Десна" сыграет 4 спарринга:
24 января — "Нефтчи" (Азербайджан)
28 января — "Хартберг" (Австрия)
02 февраля — "Сараево" (Босния и Герцеговина)
04 февраля — "Слован" (Чехия)