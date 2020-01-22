Вакула: Конечно, хочется играть в Шахтере. Буду делать все, чтобы остаться в команде

Нападающий "Шахтера" Владислав Вакула, который отправился на сборы с первой командой "горняков", так прокомментировал данное событие.

"Конечно, хочется играть в "Шахтере". Мне предоставилась такая возможность, и я буду делать все, чтобы остаться в команде. Мне есть, чему здесь учиться.

Вернуться в "Мариуполь"? Критичным это не будет. Просто нужно еще больше работать и стараться", - сказал Вакула.

Напомним, что осеннюю часть сезона Вакула провел в аренде в "Мариуполе", после чего тренерский штаб "горняков" решил посмотреть на прогресс парня на сборах в Турции.