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Вакула: Конечно, хочется играть в Шахтере. Буду делать все, чтобы остаться в команде

Премьер-лига
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Форвард надеется зарекомендовать себя перед тренерским штабом горняков

Вакула: Конечно, хочется играть в Шахтере. Буду делать все, чтобы остаться в команде
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Владислав Вакула, который отправился на сборы с первой командой "горняков", так прокомментировал данное событие.

"Конечно, хочется играть в "Шахтере". Мне предоставилась такая возможность, и я буду делать все, чтобы остаться в команде. Мне есть, чему здесь учиться.

Вернуться в "Мариуполь"? Критичным это не будет. Просто нужно еще больше работать и стараться", - сказал Вакула.

Напомним, что осеннюю часть сезона Вакула провел в аренде в "Мариуполе", после чего тренерский штаб "горняков" решил посмотреть на прогресс парня на сборах в Турции.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
ТК Футбол

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