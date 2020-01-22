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Русин: Очень хотел летом в Карпаты, но родители сказали, чтобы я даже не думал

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард рассказал о вариантах, которые были у него летом

Русин: Очень хотел летом в Карпаты, но родители сказали, чтобы я даже не думал
Новина українською

Нападающий Назарий Русин, который зимой вернулся в "Динамо" из аренды в "Заре", рассказал о том, что минувшем летом мог оказаться в "Карпатах".

"Очень хотел летом в "Карпаты", потому что я так со всего этого наелся и думал - поеду в "Карпаты". Но все были против - родители, бабушка. Говорили: "Ты что, эти "Карпаты"...". И президент юношеской школы ФК "Львов" Роман Михайлив мне сказал: "Если поедешь в "Карпаты", то я удалю твой номер и мы больше не общаемся. "Карпаты" - это если вообще вариантов нет".

"Это не в обиду "Карпатам" он сказал, но какую игру они показывают? На последнем месте идут. Михайлив говорит: "В "Карпаты" уже умирать можно ехать. В "Динамо" ты оттуда не вернешься".

"Олег Лужный на сборах мне сказал, что Хацкевич меня не видит, играть не буду. Агент сказал, что есть вариант с "Карпатами". Я сразу загорелся. Думал, поближе к дому буду. Но родители сказали, чтобы я не думал переходить в "Карпаты".

"На уровне слухов слышал, что меня хотел "Генк" и давал 2,5 миллиона евро, а им в "Динамо" сказали 10 миллионов и они отказались. Стою ли я 10 миллионов? Ну, так говорили. Я не считаю, что стою 10 миллионов. На Трансфермаркет написано 1,5 миллиона. Но я не знаю, себя оценивать не буду", - сказал Русин.

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В статье: Динамо (Киев) Генк Карпаты (Львов) Назарий Русин
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (3)
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Конфуцій (Львів)
22.01.2020 в 19:11
Як би гірко не було це читати про Карпати, але абсолютно все правильно. І Русин молодець, - старших слухається )
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Усе буде добре (Київ)
22.01.2020 в 19:11
Пощастило хлопцю з батьками і бабусею.
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absurdlight (Kiev)
22.01.2020 в 18:41
Значит игрок не будет играть в команде, а 10 миллионов за него давай, кэк? :))
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