Русин: Очень хотел летом в Карпаты, но родители сказали, чтобы я даже не думал

Нападающий Назарий Русин, который зимой вернулся в "Динамо" из аренды в "Заре", рассказал о том, что минувшем летом мог оказаться в "Карпатах".

"Очень хотел летом в "Карпаты", потому что я так со всего этого наелся и думал - поеду в "Карпаты". Но все были против - родители, бабушка. Говорили: "Ты что, эти "Карпаты"...". И президент юношеской школы ФК "Львов" Роман Михайлив мне сказал: "Если поедешь в "Карпаты", то я удалю твой номер и мы больше не общаемся. "Карпаты" - это если вообще вариантов нет".

"Это не в обиду "Карпатам" он сказал, но какую игру они показывают? На последнем месте идут. Михайлив говорит: "В "Карпаты" уже умирать можно ехать. В "Динамо" ты оттуда не вернешься".

"Олег Лужный на сборах мне сказал, что Хацкевич меня не видит, играть не буду. Агент сказал, что есть вариант с "Карпатами". Я сразу загорелся. Думал, поближе к дому буду. Но родители сказали, чтобы я не думал переходить в "Карпаты".

"На уровне слухов слышал, что меня хотел "Генк" и давал 2,5 миллиона евро, а им в "Динамо" сказали 10 миллионов и они отказались. Стою ли я 10 миллионов? Ну, так говорили. Я не считаю, что стою 10 миллионов. На Трансфермаркет написано 1,5 миллиона. Но я не знаю, себя оценивать не буду", - сказал Русин.