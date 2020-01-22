Вакуленко: Не получали зарплату четыре месяца. Руководство сообщило, что все, кто хочет, могут покинуть Карпаты

Уже бывший защитник "Карпат" Сергей Вакуленко рассказал о финансовом положении команды.

- Очень много разговоров вокруг "Карпат". Какая ситуация изнутри коллектива?

– Нам не выплачивали деньги очень долгое время. С учетом января мы не получали зарплату четыре месяца. В таких условиях очень сложно думать о футболе, у всех есть семьи и финансовые обязательства перед ними.

Согласен, нам не все удавалось на футбольном поле, мы шли на последнем месте, но в контракте не было прописано, что за это на можно было оставить без зарплаты. Хотел бы сказать, что сегодняшнее место команды в турнирной таблице – это "заслуга", в частности, и руководства.

Чтобы футболист хорошо себя чувствовал на поле, нужно, чтобы у него в быту все было в порядке. В ответ мы получали постоянно обещания о дате выплаты. Сначала обещали рассчитаться до начала отпуска, потом ждали денег к новому году, потом пообещали зарплату после выхода из отпуска.

Недавно коллегиально мы решили не выходить на тренировку, пока хотя бы какую-то часть долга не выплатят. Приезжало руководство, обещало, что деньги будут. А через три дня нам сообщили, что все, кто хочет, могут покинуть команду.

- То есть "Карпаты" вам все еще должны?

– Нет, мы пришли к консенсусу. Я человек неконфликтный, потому решил не доводить до суда, пошел клубу на встречу. Я получил сумму, на которой мы сошлись.

- Турецких сборов для "Карпат" уже не будет?

– Не знаю, но в команде ожидают, что получат по одной зарплате за счет денег от продажи Ди Франко. Кстати, с этих денег закрыли долг перед футболистами, которые уже ушли.