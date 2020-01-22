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Скрипник: Работы непочатый край, а результат спаррингов второстепенен

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Зари подвел итоги насыщенного дня

Скрипник: Работы непочатый край, а результат спаррингов второстепенен
Новина українською

Главный тренер "Зари" Юрий Скрипник подвел итоги рабочего дня команды на сборах в Турции, в течении которого луганчане провели два спарринга, в которых обыграли "Нефтчи" из Кыргызстана (4:0) и польский "Лодзь" (1:0).

"Радует то, что мы не получали травмы. Сознательно подбирали, чтобы сыграли по 90 минут две игры в день.

Ребята выложились, я доволен их отношением к делу. На сборах легко не бывает, и они это понимают. Ну а тренерскому штабу грех жаловаться на их отношение к делу.

Хоть мы и выиграли две игры на ноль, результат не столь важен. Мы больше смотрим на другое – нужно наигрывать связи, смотреть молодёжь, интегрировать новичков, доводить до автоматизма тактику…

Так что работы непочатый край, а результат спаррингов второстепенен", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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