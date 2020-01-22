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Три из трех. Олимпик продолжает побеждать на сборах в Турции

Премьер-лига
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На сей раз повержена польская Корона

Три из трех. Олимпик продолжает побеждать на сборах в Турции
Новина українською

Донецкий "Олимпик" сыграл свой третий спарринг на сборе в Турции. Сегодня "олимпийцам" противостояла польская "Корона" из города Кельце.

В первом тайме обе команды играли агрессивно и создали немало опасных моментов, однако больше повезло украинцам - на 35-й минуте Тарас Завийский первым оказался на добивании и открыл счет в матче.

После перерыва поляки сбавили темп, инициативу захватили украинцы, и вполне резонно, забив второй гол на 86-й минуте (Шабах), довели дело до итоговой победы.

Корона (Польша) – Олимпик 0:2

Голы: Завийский (35’), Шахаб (86’)

Олимпик: Крынский (Кичак 30’) - Ксенз (Пасич 60’), Лукьянчук (Гришко 30’), Зотько (Лукьянчук 60’), Пасич (Кравченко 30’), Кравчук (Цымбалюк 30’), Тейшейра (Политыло 30’), Завийский (игрок на просмотре), Балашов (Тейшейра 70’), Шахаб (Чагадзе), Дегтярев (Шахаб 60’)

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В статье: Олимпик (Донецк) Корона (Кельце)
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