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Ди Франко: Карпаты вернули весь долг
Хавбек перебрался из Львова в Днепр
Экс-хавбек "Карпат" Франсиско Ди Франко рассказал о своем трансфере в "Днепр-1".
"Днепр-1" – хороший клуб. Команда очень сильная, рад, что пришел сюда. "Карпаты" вернули весь долг.
Мне нужен новый вызов, потому я в "Днепре-1". Хочу помочь команде занять высокие места в чемпионате", – сказал Ди Франко.
Напомним, что после осенней части чемпионата "Днепр-1" расположился на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ,
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Источник:ТК Футбол
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Smooth da Hustler (Львів)
22.01.2020 в 21:15
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