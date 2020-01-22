Ди Франко: Карпаты вернули весь долг

Экс-хавбек "Карпат" Франсиско Ди Франко рассказал о своем трансфере в "Днепр-1".

"Днепр-1" – хороший клуб. Команда очень сильная, рад, что пришел сюда. "Карпаты" вернули весь долг.

Мне нужен новый вызов, потому я в "Днепре-1". Хочу помочь команде занять высокие места в чемпионате", – сказал Ди Франко.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Днепр-1" расположился на 8-м месте в турнирной таблице УПЛ,