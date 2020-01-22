Премьер-лига
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Десна огласила условия контракта с Гуцуляком
Спойлер: на три года
"Десна" официально объявила о подписании контракта с атакующим хавбеком "Карпат" Алексеем Гуцуляком.
Как сообщает черниговский клуб, контракт игрока рассчитан на 3 года.
Также сам игрок сообщил, что у него было несколько предложений, но он выбрал именно "Десну".
Отметим, что 22-летний Гуцуляк является воспитанником "Карпат". В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ФК Десна
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