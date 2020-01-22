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Десна огласила условия контракта с Гуцуляком

Премьер-лига
(1 голосов)

Спойлер: на три года

Десна огласила условия контракта с Гуцуляком
Новина українською

"Десна" официально объявила о подписании контракта с атакующим хавбеком "Карпат" Алексеем Гуцуляком.

Как сообщает черниговский клуб, контракт игрока рассчитан на 3 года.

Также сам игрок сообщил, что у него было несколько предложений, но он выбрал именно "Десну".

Отметим, что 22-летний Гуцуляк является воспитанником "Карпат". В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
ФК Десна

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