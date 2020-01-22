Суркис: Нельзя менять правила игры по ходу чемпионата. Это методы наперсточников

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал инициативу изменения в графике УПЛ из-за подготовки сборной к Евро-2020.

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег - главных тренеров клубов - и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если "Шахтер" дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений "Шахтера" сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом - и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать.

Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться", - заявил Суркис.

Напомним, что ранее УПЛ хотела отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложила перенос дат проведения матчей.