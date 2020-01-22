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Русин: Я предан Динамо. В Шахтер не перешел бы за любые деньги, этот клуб – мой враг

Премьер-лига
(1 голосов)

В Динамо вовремя спохватились

Русин: Я предан Динамо. В Шахтер не перешел бы за любые деньги, этот клуб – мой враг
Новина українською

Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал о своем отношении к главному сопернику киевлян – донецкому "Шахтеру".

– Мы с Ромой Вантухом приехали из "Львова" на просмотр в "Динамо". Тогда тренером-куратором молодежных составов "Динамо" был испанец Унаи Мельгоса. Я прошел сборы, сперва очень волновался, у меня был мандраж.

Думал, что в "Динамо" все футболисты такие накрученные, а кто я? Простой пацан со Львовской области. Так вот, прошел трехнедельные сборы, Мороз был мною доволен, но подходит Унаи и говорит мне такую фразу: "Все хорошо, но собирайся и едь домой. Ты не уровень "Динамо". Я расстроился, конечно.

Мне сразу начали звонить из "Днепра". Я им сразу отказал, был там однажды – не понравилось. Думал, что перехожу в "Шахтер".

- То есть было предложение из "Шахтера"?

– Да, они хотели видеть меня у себя команде. Но вдруг звонок из "Динамо". Говорят: "Мороз и Шматоваленко убедили руководство, что ты нам нужен, приезжай, будем подписывать контракт". Я сразу же приехал и подписал. Такая история.

- А ты бы смог перейти в "Шахтер" когда-то?

– Я предан "Динамо", это мой родной клуб. И в "Шахтер" бы я не перешел за любые деньги. Грубо говоря, этот клуб – мой враг.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Назарий Русин
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (9)
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миг-25 (киев)
22.01.2020 в 23:56
Не одобряю его слова Шахтер -был нормальным украинским клубом пока рыжий Ахмет не подорвал на стадионе своего хозяина -Ахатия Брагина -бывшего рубщика мяса в магазине где экспедитором работал Ахметов А потом пошел беспредел -типа Усе будет Донбасс -потом крышевание донецких отморозков Кучмой -Ющем -Яныком -и Мародером Но скоро это закончится Я верю
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0
-1
Пришта Литин (Киев)
22.01.2020 в 23:46
Респект парню, настоящий Украинец! Шлюхтер бандита Охметова - табу!
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0
-2
Геродот (Винница)
22.01.2020 в 23:02
Туповатый игрок этот Русин, не понимает разницы между врагом и принципиальным соперником. А ведь в сборной Украины получается половина состава - твои враги. Попадешь может быть когда-то туда, как с ними играть вместе будешь? Как-то вспоминаю шутку, которую услышал в одном интервью Блохина: было у отца три сына - два умных, третий футболист. Это как раз о Русине.
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+3
-1
avatar
Инспектор ( )
22.01.2020 в 22:53
Давно известно- уровень интеллекта большинства футболистов 0
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+4
-1
С.Карпович. (Ланівці)
22.01.2020 в 22:44
Як би таке сказав той ,хто сезонів з десять відіграв за Динамо ,то можна сер'йозно сприйняти.А так п'ять хвилин як з потяга.Тріпло малолітнє.
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+4
-2
С.Карпович. (Ланівці)
22.01.2020 в 22:42
Просто дитина ще ворогів не бачила.
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+3
-2
leobmw3 (Киев)
22.01.2020 в 22:42
что он несет , звезда мирового уровня
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+4
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
22.01.2020 в 22:27
Но это уже перебор. Настраивать игроков так нельзя. А если попадёт в сборную, как будет общаться с игроками ШД?
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+6
-2
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Сумчанин (Сумы)
22.01.2020 в 22:53
В сборную дэнээра из Киева не берут
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+1
-4

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