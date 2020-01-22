Главврач Динамо Миронов: По Беседину ничего не скажу. Не имею права

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов, который по информации СМИ был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за допинг-скандала с форвардом киевлян Артемом Бесединым, так прокомментировал данную ситуацию.

– Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу. Потому что не имею права. Никаких комментариев.

– Вы действительно сейчас отстранены от работы с командой?

– Без комментариев. Без официального сообщения, без вице-президента или президента клуба ничего сказать не могу.