  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Главврач Динамо Миронов: По Беседину ничего не скажу. Не имею права
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главврач Динамо Миронов: По Беседину ничего не скажу. Не имею права

Премьер-лига
(1 голосов)

Доктор отказался от комментариев

Главврач Динамо Миронов: По Беседину ничего не скажу. Не имею права
Новина українською

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов, который по информации СМИ был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей из-за допинг-скандала с форвардом киевлян Артемом Бесединым, так прокомментировал данную ситуацию.

– Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу. Потому что не имею права. Никаких комментариев.

– Вы действительно сейчас отстранены от работы с командой?

– Без комментариев. Без официального сообщения, без вице-президента или президента клуба ничего сказать не могу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Миронов Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...