Вакуленко: Легионеры Карпат вообще в шоке были. Еще в конце первого круга хотели игнорировать матчи и тренировки

Экс-игрок "Карпат" Сергей Вакуленко рассказал о финансовом положении команды.

- Как вели себя легионеры в сложных финансовых условиях?

- Они вообще в шоке были. Еще в конце первого круга легионеры хотели игнорировать матчи и тренировки. В Европе невыполнение контрактных условий представить невозможно! Если наши футболисты были приспособлены к подобному, то иностранцы только глаза широко открывали и вообще не понимали, куда попали.

- Дыминский сейчас действительно очень далек от дел клуба?

- Сложно ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что общались мы через спортивного директора Бойчишина и генерального директора Ящишина.

- Каким вы видите будущее Карпат?

- Пока что будущее - очень туманно. Там вроде ожидаются какие-то изменения, но гарантий улучшения дел в клубе вам никто не может сейчас дать. Я также интересовался будущим команды. Даже если бы нам отдали одну обещанную зарплату, все равно мне важно было знать, а что же дальше... Ну хорошо, дали одну зарплату, а потом снова четыре месяца на другую ждать? Такое никого бы не устроило. Поэтому решил: лучше искать себе новую команду.

- Еще не разочаровались в украинском футболе? Ведь за год вы успели побывать в двух командах с финансовыми проблемами...

- Идя в "Карпаты", я, конечно, не ожидал, что все закончится именно так. Летом у меня были и другие классные предложения, но решил остановиться все-таки на "Карпатах". Это бренд в украинском футболе, к тому же Львов мне очень нравится. Первые несколько месяцев все было хорошо, а потом в один момент перевернулось с ног на голову.

Еще бы хотел подчеркнуть, что у команды не оказалось возрастного баланса. Некоторым футболистам было сложно понять, что такое Премьер-лига Украины. Стоило пригласить более опытных исполнителей. Чтобы вы понимали, я в свои 26 был одним из самых возрастныхх игроков "Карпат"... Так быть не должно. Нужен сплав опыта и молодости. Хотя из игроков я ответственности за результат не снимаю. Ошибки были допущены как нами, так и руководством - в подборе футболистов перед сезоном.