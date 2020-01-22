Нещерет: Неприятно, когда бьют по заду или иным местам, но это делается не от злости

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет отметил свое 18-летие на сборе в Белеке. О сборе и подготовке команды рассказал вратарь.

- Каково это - быть именинником на тренировочном сборе?

- Честно говоря, мне не привыкать - уже в третий раз праздную день рождения за рубежом.

- Какие впечатления от "коридора славы"?

- В общем, это всегда весело. Неприятно только, когда бьют по заду или иным местам, но это делается не от злости.

- По телефону уже успели тебя поздравить?

- Утром поздравили родители, партнеры по команде. Но поздравления поздравлениями, а работа - в первую очередь.

- Несмотря на то, что у тебя день рождения, послаблений не было и ты провел две тренировки, как и все партнеры. На чем сегодня был акцент?

- Сегодня было много ударов по воротам, особенно на утренней тренировке. А вот вечером больше моделировали игровые ситуации, приближенные к тем, которые будут в матчах.

- Чувствуешь, что половина сбора уже позади? Что удалось уже сделать?

- В Киеве тренировки были направлены на выносливость, а здесь уже готовимся к играм, работаем преимущественно с мячами, и нагрузки уже не такие высокие.

- В то время, когда другие игроки занимались беговой работой в Киеве, вратари сразу начали работать с мячами. Как работалось в Киеве и Белеке, учитывая различные климатические условия?

- Да, в Киеве было достаточно холодно, даже неприятно было выходить на тренировку, поскольку пальцы на руках и ногах мерзли. Здесь довольно комфортные условия, грех жаловаться.

- Виталий Буяльский сказал, что ему интереснее бить по воротам молодым голкиперам, чем более опытным Бойко и Бущану. Что бы ты ему ответил?

- Виталик - веселый парень, с ним интересно взаимодействовать. Всегда придумываем какие-то задачи друг для друга, но не всегда выигрывает он (улыбается).

- Если Бойко и Бущан больше "читают" полевых игроков, как действуете вы?

- Мы играем больше по мячу, а там уже все зависит от точности удара.

- У кого из игроков сильнейший удар?

- Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже гораздо реже позволяем ему забивать таким образом.

- Какие нюансы подготовки ко второй части сезона на данном этапе?

- Больше работаем над ошибками, которые были в сыгранных спаррингах. А так вся работа привычная.

- Часто замечаем, что вратари участвуют в общекомандных упражнениях, особенно что касается физической работы...

- Конечно, вратарям, как и полевым игрокам, нужно быть в хорошей физической форме, работать в тренажерном зале. Сила и выносливость нам тоже нужны.

- Какие у тебя амбиции? Тебе всего 18 лет, но конкуренцию среди вратарей никто не отменял...

- Конечно, хочу стать в будущем первым номером в "Динамо". Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.