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Нещерет: Неприятно, когда бьют по заду или иным местам, но это делается не от злости
Голкиперу киевлян исполнилось 18
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет отметил свое 18-летие на сборе в Белеке. О сборе и подготовке команды рассказал вратарь.
- Каково это - быть именинником на тренировочном сборе?
- Честно говоря, мне не привыкать - уже в третий раз праздную день рождения за рубежом.
- Какие впечатления от "коридора славы"?
- В общем, это всегда весело. Неприятно только, когда бьют по заду или иным местам, но это делается не от злости.
- По телефону уже успели тебя поздравить?
- Утром поздравили родители, партнеры по команде. Но поздравления поздравлениями, а работа - в первую очередь.
- Несмотря на то, что у тебя день рождения, послаблений не было и ты провел две тренировки, как и все партнеры. На чем сегодня был акцент?
- Сегодня было много ударов по воротам, особенно на утренней тренировке. А вот вечером больше моделировали игровые ситуации, приближенные к тем, которые будут в матчах.
- Чувствуешь, что половина сбора уже позади? Что удалось уже сделать?
- В Киеве тренировки были направлены на выносливость, а здесь уже готовимся к играм, работаем преимущественно с мячами, и нагрузки уже не такие высокие.
- В то время, когда другие игроки занимались беговой работой в Киеве, вратари сразу начали работать с мячами. Как работалось в Киеве и Белеке, учитывая различные климатические условия?
- Да, в Киеве было достаточно холодно, даже неприятно было выходить на тренировку, поскольку пальцы на руках и ногах мерзли. Здесь довольно комфортные условия, грех жаловаться.
- Виталий Буяльский сказал, что ему интереснее бить по воротам молодым голкиперам, чем более опытным Бойко и Бущану. Что бы ты ему ответил?
- Виталик - веселый парень, с ним интересно взаимодействовать. Всегда придумываем какие-то задачи друг для друга, но не всегда выигрывает он (улыбается).
- Если Бойко и Бущан больше "читают" полевых игроков, как действуете вы?
- Мы играем больше по мячу, а там уже все зависит от точности удара.
- У кого из игроков сильнейший удар?
- Наверное, у Андриевского. Просто невероятной силы удар, к тому же точный. Крученые удары любит Попов, а вот Буяльский пытается подсекать мяч над вратарем. Но мы его уже хорошо изучили, поэтому уже гораздо реже позволяем ему забивать таким образом.
- Какие нюансы подготовки ко второй части сезона на данном этапе?
- Больше работаем над ошибками, которые были в сыгранных спаррингах. А так вся работа привычная.
- Часто замечаем, что вратари участвуют в общекомандных упражнениях, особенно что касается физической работы...
- Конечно, вратарям, как и полевым игрокам, нужно быть в хорошей физической форме, работать в тренажерном зале. Сила и выносливость нам тоже нужны.
- Какие у тебя амбиции? Тебе всего 18 лет, но конкуренцию среди вратарей никто не отменял...
- Конечно, хочу стать в будущем первым номером в "Динамо". Понимаю, что для этого нужно много работать, а там уже как получится.