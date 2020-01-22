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Шахтер попрощался с Кулачем, Тотовицким и Борячуком
Горняки объявили о трансферах
Донецкий "Шахтер" официально сообщил о том, что команду покинули Андрей Тотовицкий, Владислав Кулач и Андрей Борячук.
Напомним, что Тотовицкий перешел в "Десну", Кулач подписал контракт с "Ворсклой", а Борячук отправился в аренду в "Ризеспор".
Стоит отметить, что донецкий клуб сообщает о том, что аренда Борячука рассчитана до конца сезона. В то время как турецкий клуб давал информацию, что контракт рассчитан на 1,5 года.
Впрочем, скорее всего, турки арендовали форварда по схеме 0,5+1. Полгода аренды с возможностью продления еще на год.