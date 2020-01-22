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Представители Динамо передали помощь раненым бойцам АТО

Премьер-лига
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Киевский клуб провел акцию в главном военный клинический госпитале

Представители Динамо передали помощь раненым бойцам АТО
Новина українською

Представители "Динамо" в День соборности Украины посетили национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь".

Представители клуба передали раненым бойцам медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, повседневная одежда – вещи первой необходимости.

Также госпиталь посетили Владимир Мунтян и представители фан-клуба "Динамо".

В ходе встречи воины с радостью задавали вопросы Владимиру Мунтяну о его карьере, жизненных ситуациях, взяли автографы и сделали памятное фото с гостями госпиталя.

Представители Динамо передали помощь раненым бойцам АТО - изображение 1Представители Динамо передали помощь раненым бойцам АТО - изображение 2Представители Динамо передали помощь раненым бойцам АТО - изображение 3
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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