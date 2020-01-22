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Представители Динамо передали помощь раненым бойцам АТО
Киевский клуб провел акцию в главном военный клинический госпитале
Представители "Динамо" в День соборности Украины посетили национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь".
Представители клуба передали раненым бойцам медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, повседневная одежда – вещи первой необходимости.
Также госпиталь посетили Владимир Мунтян и представители фан-клуба "Динамо".
В ходе встречи воины с радостью задавали вопросы Владимиру Мунтяну о его карьере, жизненных ситуациях, взяли автографы и сделали памятное фото с гостями госпиталя.