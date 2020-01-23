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Михайленко назвал причину ухода из Днепр-1 Кобахидзе, Загальского, Романюка и Кузина

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Михайленко назвал причину ухода из Днепр-1 Кобахидзе, Загальского, Романюка и Кузина
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Коуч СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о новичках и планах по усилению в будущем.

Но также специалист объяснил причину расставания с Кобахидзе, Загальским, Романюком и Кузиным.

Михайленко утверждает: речь идет об игровых причинах.

"Наша задача сделать команду сильнее, поэтому было принято такое решение", - коротко подытожил тренер.

Высказался Михайленко и о новичках - аргентинце Ди Франко и бразильце Лукаса Тейлора.

"Оба эти футболисты качественные, адаптированные к УПЛ и в представлении не нуждаются, - говорит главный тренер. - Их в чемпионате Украины уже хорошо знают. Что касается работы с бразильцами, то в дубле "Днепра-1" с нами долгое время работал Алсидеш. Затем был еще Пико. Поэтому опыт работы с легионерами из Южной Америки уже есть".

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Все новички, по словам Михайленко, являются заметными в футбольных кругах футболистами.

"Квалифицированные исполнители. Поэтому однозначно мы на них рассчитываем, и я уверен, что они усилят нашу команду. Это ребята с именами, но их сначала надо интегрировать в команду, - видит коуч. - Это кропотливый процесс, который займет время, так как фамилии в футбол не играют. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся друг другу помочь и они как можно быстрее вольются в нашу команду".

Тренера спросили, закончится ли на этом подписания новых футболистов СК "Днепр-1".

"Посмотрим. Не стал бы загадывать, но в ближайшее время подписывать больше никого не планировали", - добавил Михайленко.

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В статье: Александр Кобахидзе Дмитрий Михайленко Игорь Загальский Юрий Романюк СК Днепр-1 Франциско Ди Франко Арамис Кузин Лукас Тейлор Днепр-1
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