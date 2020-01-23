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Динамовец Самбрано вляпался в скандал с супружеской изменой

Премьер-лига
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Жена уже удалила его в соцсетях

Динамовец Самбрано вляпался в скандал с супружеской изменой
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который в этом сезоне не провел за "бело-синих" ни одного официального поединка и не входит в планы главного тренера Алексея Михайличенко, попал на родине в Перу в неприятную историю, связанную с его семьей.

Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование Самбрано и обнаружили, что несколько дней назад футболист "Динамо" отдыхал на одной из яхт в компании неизвестных девушек.

Притом Самбрано с 2017 женат на Марсией Суккари.

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С тех пор информация была растиражирована в перуанской прессе, Марсия закрыла свои страницы в соцсетях, а также удалила все фото, на которых она вместе с Карлосом.

Также журналисты Magaly TV: La Firme сообщили, что окружение Самбрано предлагало им вознаграждение за нераспространение видеозаписей, на которых футболист в компании девушек на яхте.

Динамовец Самбрано вляпался в скандал с супружеской изменой - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Перу Карлос Самбрано
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Источник:
sport.ua

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