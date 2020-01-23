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Динамовец Самбрано вляпался в скандал с супружеской изменой
Жена уже удалила его в соцсетях
Центральный защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который в этом сезоне не провел за "бело-синих" ни одного официального поединка и не входит в планы главного тренера Алексея Михайличенко, попал на родине в Перу в неприятную историю, связанную с его семьей.
Журналисты перуанской программы Magaly TV: La Firme провели расследование Самбрано и обнаружили, что несколько дней назад футболист "Динамо" отдыхал на одной из яхт в компании неизвестных девушек.
Притом Самбрано с 2017 женат на Марсией Суккари.
С тех пор информация была растиражирована в перуанской прессе, Марсия закрыла свои страницы в соцсетях, а также удалила все фото, на которых она вместе с Карлосом.
Также журналисты Magaly TV: La Firme сообщили, что окружение Самбрано предлагало им вознаграждение за нераспространение видеозаписей, на которых футболист в компании девушек на яхте.