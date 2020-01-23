Голкипер Зари получил травму на сборе

Голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко получил травму на учебно-тренировочных сборах команды в Турции.

Как сообщает официальный сайт клуба, без оперативного вмешательства не обойтись.

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Напомним, что Шевченко лишь недавно оправился от предыдущего повреждения, из-за которого ему должны были сделать операцию.