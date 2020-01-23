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Динамо - Вардар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(4 голосов)

Прямой эфир матча команды Михайличенко на сборах

Динамо - Вардар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Киевское "Динамо" в Турции продолжает готовиться ко второй части чемпионата. В третьем контрольном матче "бело-синие" встретятся с северомакедонским "Вардаром" из Скопье. Поединок состоится в четверг, 23 января, в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что до этого подопечные Алексея Михайличенко провели уже две встречи - сыграли вничью с варшавской "Легией" и обыграли бакинский "Нефтчи". Каким окажется третий спарринг украинской команды?

Следить за игрой "Динамо" - "Вардар" онлайн вы также можете в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

23 января. 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Вардар" (Скопье, Македония)

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В статье: Динамо (Киев) Вардар (Скопье)
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