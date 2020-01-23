Динамо - Вардар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевское "Динамо" в Турции продолжает готовиться ко второй части чемпионата. В третьем контрольном матче "бело-синие" встретятся с северомакедонским "Вардаром" из Скопье. Поединок состоится в четверг, 23 января, в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что до этого подопечные Алексея Михайличенко провели уже две встречи - сыграли вничью с варшавской "Легией" и обыграли бакинский "Нефтчи". Каким окажется третий спарринг украинской команды?

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23 января. 16:00

"Динамо" (Киев, Украина) - "Вардар" (Скопье, Македония)