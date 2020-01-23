  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец и еще пять команд - Мариуполь назвал соперников на втором сборе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец и еще пять команд - Мариуполь назвал соперников на втором сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Азовцы огласили список спарринг-партнеров

Черноморец и еще пять команд - Мариуполь назвал соперников на втором сборе
Новина українською

"Мариуполь" объявил соперников по спаррингам а своем втором учебно-тренировочном сборе.

6 февраля: "Мариуполь" – "Стрипфинг" (Австрия), 10:00.

6 февраля: "Мариуполь" – "Славия" (Болгария), 16:00.

10 февраля: "Мариуполь" – "Черноморец" (Одесса), 16:00.

13 февраля: "Мариуполь" – "Локомотив" (Грузия), 16:00.

Всего на втором сборе запланировано 6 спаррингов, имена двух соперников станут известны позже.

Напомним, первый сбор "Мариуполя" стартовал 16 января и завершится 28-го числа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...