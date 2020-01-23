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Черноморец и еще пять команд - Мариуполь назвал соперников на втором сборе
Азовцы огласили список спарринг-партнеров
"Мариуполь" объявил соперников по спаррингам а своем втором учебно-тренировочном сборе.
6 февраля: "Мариуполь" – "Стрипфинг" (Австрия), 10:00.
6 февраля: "Мариуполь" – "Славия" (Болгария), 16:00.
10 февраля: "Мариуполь" – "Черноморец" (Одесса), 16:00.
13 февраля: "Мариуполь" – "Локомотив" (Грузия), 16:00.
Всего на втором сборе запланировано 6 спаррингов, имена двух соперников станут известны позже.
Напомним, первый сбор "Мариуполя" стартовал 16 января и завершится 28-го числа.
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Источник:ФК Мариуполь
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