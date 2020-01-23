Тотовицкий: Надеюсь, мой тяжелый период остался позади

Полузащитник Андрей Тотовицкий, который подписал с "Десной" двухлетнее соглашение, прокомментировал свой трансфер.

— Андрей, ты обрадовался переходу в "Десну"?

— Конечно. Команда борется за высокие места в турнирной таблице. Может, сейчас у меня будет возможность проводить на поле больше времени. Постараюсь внести и свою лепту в игру и результат "Десны".

— Есть ли ответ на вопрос, почему в "Шахтере" ты оставался практически без игровой практики?

— Считаю, что меня подвело здоровье. По этой причине я пропустил очень много времени, а полностью восстановился только в конце осенней части сезона…

— Большую часть своей карьеры ты провел в арендах. Тяжело так играть?

— Да. Сейчас главным моим желанием был полноценный контракт. Я так и сказал своему агенту. Рад, что получилось.

— Теперь "Шахтер" для тебя принципиальный соперник?

— У меня нет никакой обиды. Я многому научился в структуре такого сильного клуба и желаю "горнякам" побед, но только не в матчах с "Десной" (улыбается).

— Кстати, против своей бывшей команды ты сможешь сыграть уже в первом официальном матче 2020 года.

— Действительно. Когда я подписывал контракт с "Десной", такая мысль у меня проскочила (улыбается). Было бы здорово.

— "Шахтеру" ты уже забивал…

— Четыре раза. Трижды, играя за "Зарю" и один раз, когда выступал в "Мариуполе".

— Какой игрок из нынешнего состава "Шахтера" для тебя — пример для подражания?

— Максим Малышев. Он сейчас проходит очень сложный путь, перенес четыре операции. Меня цепляет его сила духа. Очень жду его выздоровления.

— С кем из "Десны" знаком лучше других?

— Я знаю многих ребят — Влад Калитвинцев, Филипп Будковский, Александр Филиппов, Егор Картушов, Максим Имереков.

— "Десна" борется за призовые места. Второе место и путевка в Лигу чемпионов — реальная задача для черниговцев?

— Впереди еще длинная дистанция. Думаю, все прояснится в конце чемпионата. "Динамо" есть "Динамо", но и "Александрия" с "Зарей" заслуживают уважения. Будем сражаться.

— Как охарактеризуешь нынешнюю "Десну"?

— Как команду, которая не отсиживается в обороне, любит и хочет играть в атакующий футбол. Мне такое нравится, поэтому в будущее смотрю с оптимизмом, буду доказывать свое право на место в составе команды. Надеюсь, мой тяжелый период остался позади…