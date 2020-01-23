Бабич: Хочется подняться выше в первой шестерке и выйти в полуфинал Кубка

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о первом сборе, новичках команды и о планах на весну.

— Как проходит первый сбор?

— По себе знаю, когда прилетаешь и видишь хорошие поля и хорошую погоду, то ребят тяжело выгнать с поля. Поэтому в первые дни приходится где-то останавливать наших футболистов, когда они после тренировки хотят еще поработать с мячами, побить, "позавершать" — их мышцы еще не готовы. Работаем с хорошим настроением, главное, чтобы погодные условия нам не мешают.

— На этом сборе у Вас довольно много молодых игроков. Расскажите об этих футболистах?

— С каждым годом мы все моложе и моложе. Больше приходится учить, чем тренировать. Это непросто, но мы справляемся. На данный момент у нас целая группа молодых футболистов из дубля. Рустам Худжамов пока не может с нами работать, поэтому мы подключили молодого вратаря Диму Михайлова. Взяли Александра Кожевникова. Это молодой парень, который играет в центре поля на позиции "десятки". У него есть интеллект для того, чтобы играть в интересный футбол, но еще не хватает функционального состояния. Владислав Бондарь — тоже атакующий игрок. Молодым надо будет очень сильно попотеть для того, чтобы пробиться в стартовый состав даже в контрольных играх. Антон Байдал уже работал с нами в прошлом году и выходил на поле. Креативный парень, который по своей игровой манере где-то напоминает Вакулу. Есть у него интересные футбольные мысли — будем его развивать. Тренируется Андрей Кулаков. У него была травма, но он уже работает в общей группе.

Плюс у нас три новичка. Станислав Библик — парень 2001 года рождения. Как для первого нападающего он имеет хороший рост (185 см). Пока сказать, что Станислав — это боевая единица, я не могу — надо еще смотреть. Но на перспективу у него есть неплохие качества. Артем Дудик — это крайний атакующий игрок. Мы его немного попытаемся перестроить под нашу схему. У него есть свои плюсы — он не фактурный, но довольно крепкий парень. Артем прошел школу Виталия Кварцяного и "Шахтера", поэтому с характером у него все в порядке. Это немаловажно. Данила Сагуткина представлять не надо. Это фактурный центральный защитник, прошел хорошую школу, играл в юношеской лиги УЕФА. В последнее время он немного "погас" и хочется побыстрее его привести в форму. Мы играем в три центральных защитника и для ротации нам нужны игроки.

— По поводу вашей тактической схемы. Осенью "Мариуполь" перестроился на игру в три центральных защитника, а Вы не так давно говорили об "Аталанте", которая играет в похожей манере. Насколько команда уже готова играть по такой схеме?

— Мы вынужденно перешли на такую схему, не имея центрального нападающего. Но могу сказать, что исходя из нашего кадрового набора, она нам даже больше подходит. Если взять тех ребят, с которыми мы работаем в течение года, то они уже в основном понимают наши требования. Последние наши матчи это показали, даже без учета результата. В первую очередь, мы говорим о том, что это не оборонительная схема. Мы играем не в пять защитников, а в "3-4-1-2" или "3-4-3". Видно, что ребятам нравится такая модель игры. Она более агрессивная. Конечно такая схема подразумевает много движения и большой объем работы. Особенно у центральных полузащитников и атакующей группы. В плане агрессии, прессинга мы прибавили. Это показывает статистика Wyscout. Это радует. Естественно без ошибок не бывает и на сборах мы над ними будем работать.

— Что касается позиции первого нападающего. Насколько Вы рассчитываете на Руслана Фомина?

— На 100%! То как Руслан ведет себя в коллективе, даже когда не выходит на поле, позволяет мне сказать, что он — наш лидер. Он очень здорово отработал в это межсезонье. Думаю, что Руслан нам принесет еще пользу.

— Сейчас в расположении команды нет Рустама Худжамова?

— Не было смысла везти Худжамова на сбор. Он работает под наблюдением тренера, восстанавливается. Те нагрузки, которые были в прошлом у футболистов и вратарей, в том числе, сказываются сейчас. Он парень немолодой. Старые травмы дают о себе знать.

Но он наш капитан, профессионал. Свои матчи он отыграл на уровне. Его харизма нам всегда помогала. Даже не играя, он нам все равно помогает. Женя Гальчук работает неплохо. Если мы хотим выполнить задачу, удачно сыграть в чемпионате и побороться в Кубке нам надо два равноценных вратаря.

— Готовы ли Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула к конкуренции в "Шахтере"?

— В первую очередь, я рад за ребят! Конкуренция? Если Вакула у нас был на ведущих ролях в атаке, то в "Шахтере" таких, как он, наверное, каждый второй. Но то, что он ментально готов к конкуренции – я даже не сомневаюсь. Парень с характером, может, непростым, но к конкуренции он готов.

Рад за Игоря. Где-то у него не получалось, были травмы, но он переборол себя и заслужил, чтобы первая команда "Шахтера" обратила на него внимание. Качества, которые у него есть, позволят ему играть на хорошем уровне. Также закончилась аренда у Танковского.

Я был бы, конечно, рад, если бы они все вернулись к нам и усилили бы конкуренцию. Мы бы только выиграли от этого.

— На данный момент отсутствуют четыре игрока, которые осенью играли важную роль в команде. Кто может их заменить? Не только на поле, но и в качестве лидера в раздевалке?

— Я думаю, мы найдем правильный баланс. У нас есть лидеры в обороне, в середине поля есть Валера Федорчук, в нападении Слава Чурко сейчас демонстрирует результативную игру. Есть Дима Топалов. Уверен, что если мы без травм пройдем сборы и подойдем к чемпионату, то сможем компенсировать уход этих ребят. Сможем. Есть мысли по поводу перестановок футболистов. Например, Илья Путря — это игрок атакующего плана. Но он обладает хорошими функциональными качествами, поэтому хотим попробовать его на позиции "латераля".

— Зимой во многие команды игроки приезжают "пачками" на просмотр. Стоит ли "Мариуполю" их ждать?

— "Пачками" к нам приезжать не будут. Думаю, ни один тренер не откажется от сильного футболиста на проблемную позицию. Что касается нас, то хотелось бы усилить позицию первого нападающего. В центре поля хотелось бы иметь игрока такого уровня как Пихаленок — полузащитника с интеллектом, который вел бы игру и мог сыграть нестандартно. Валера Федорчук и Максим Чех — игроки другого плана.

— Каковы амбиции "Мариуполя" на вторую половину чемпионата?

— Хочется быть выше и выше. У нас стоит задача — попасть в первую "шестерку". Это будет непросто, учитывая плотность в турнирной таблице. И хочется не просто попасть в шестерку, а побороться там. Хотя мы понимаем, что отрыв от конкурентов сейчас большой. Не будем забывать о Кубке — хочется выйти в полуфинал.