Премьер-лига
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УПЛ утвердила график заявок клубов на весеннюю часть сезона
Клубы заявят новичков до 19 февраля
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд сезона 2019/20 годов (второй заявочный период)
График регистрации команд клубов УПЛ на второй заявочный период сезона 2019/20 годов такой:
03.02.2020
"Шахтер"
"Динамо"
17.02.2020
"Заря"
"Десна"
"Александрия"
"Мариуполь"
18.02.2020
"Колос"
"Днепр-1"
"Олимпик"
"Львов"
19.02.2020
"Ворскла"
"Карпаты"
"Динамо"
"Шахтер"
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Источник:УПЛ
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