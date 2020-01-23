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УПЛ утвердила график заявок клубов на весеннюю часть сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы заявят новичков до 19 февраля

УПЛ утвердила график заявок клубов на весеннюю часть сезона
Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд сезона 2019/20 годов (второй заявочный период)

График регистрации команд клубов УПЛ на второй заявочный период сезона 2019/20 годов такой:

03.02.2020

"Шахтер"

"Динамо"

17.02.2020

"Заря"

"Десна"

"Александрия"

"Мариуполь"

18.02.2020

"Колос"

"Днепр-1"

"Олимпик"

"Львов"

19.02.2020

"Ворскла"

"Карпаты"

"Динамо"

"Шахтер"

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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