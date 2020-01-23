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Денис Попов восстановился после травмы и сыграл в матче с Вардаром

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник снова в обойме

Денис Попов восстановился после травмы и сыграл в матче с Вардаром
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов, который отправился на турецкий сбор команды с небольшим повреждением, залечил свою травму.

Сегодня Денис вышел на второй тайм спарринга с македонским "Вардаром" (3:0 после первого тайма).

Отметим, что в нынешнем сезоне Денис сыграл за "Динамо" 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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