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Рябоконь: Мне самому интересно посмотреть, что выйдет из подписания Будковского

Премьер-лига
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Теперь у Десны есть рослый нападающий

Рябоконь: Мне самому интересно посмотреть, что выйдет из подписания Будковского
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал подписание контракта с Филиппом Будковским.

"Думаю, у нас Будковский будет больше забивать. Мне самому интересно посмотреть, что из этого выйдет, потому что у нас никогда не было рослого нападающего, хорошо играющего головой. Есть быстрые фланги и есть кому доставить мяч в штрафную. Только Артем Фаворов мог вбежать в штрафную и что-то решить. Филиппов — не любитель верховых единоборств. Денис Фаворов хорошо умеет играть головой, но он же не может сам подавать и сам завершать", - сказал Рябоконь.

Отметим, что Будковский расторг контракт с "Зарей" по обоюдному согласию сторон.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ТК Футбол

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