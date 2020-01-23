Рябоконь: Мне самому интересно посмотреть, что выйдет из подписания Будковского

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал подписание контракта с Филиппом Будковским.

"Думаю, у нас Будковский будет больше забивать. Мне самому интересно посмотреть, что из этого выйдет, потому что у нас никогда не было рослого нападающего, хорошо играющего головой. Есть быстрые фланги и есть кому доставить мяч в штрафную. Только Артем Фаворов мог вбежать в штрафную и что-то решить. Филиппов — не любитель верховых единоборств. Денис Фаворов хорошо умеет играть головой, но он же не может сам подавать и сам завершать", - сказал Рябоконь.

Отметим, что Будковский расторг контракт с "Зарей" по обоюдному согласию сторон.