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Динамо в товарищеском матче разгромило Вардар

Премьер-лига
(5 голосов)

Борьбы в матче не получилось

Динамо в товарищеском матче разгромило Вардар
Новина українською

Сегодня Динамо на сборе в Турции сыграло свой очередной спарринг.

В рамках товарищеского Gloria Cup киевляне померялись силами с лидером чемпионата Северной Македонии Вардаром.

Впрочем, борьбы в матче не получилось. Киевляне к 7-й минуте забили уже дважды (Буяльский, Сидорчук), а на 29-й Дуэлунд положил третий гол.

В перерыве Алексей Михайличенко поменял фактически весь состав, темп игры упал, однако еще один гол киевляне все-таки забили. Русина сбили в штрафной и сам пострадавший реализовал пенальти.

4:0 – уверенная, и где-то даже простая победа Динамо.

Завтра киевляне также в рамках данного турнира сыграют с Хайдуком (матч начнется в 17:00).

Динамо – Вардар 4:0

Голы: Буяльский (5), Сидорчук (7), Дуэлунд (29), Русин (87, пен)

Динамо (1 тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Кадар, Вивчаренко, Сидорчук, Кадири, Дуэлунд, Пиварич, Буяльский, Соль

Динамо (2 тайм): Нещерет. Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко. Шепелев, Андриевский, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Русин

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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lightning (Одесса)
23.01.2020 в 17:55
Ха ха сначала прочитал что Вердер разгромили, чуть не подавился, а потом присмотрелся и понял что не, всё норм
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
23.01.2020 в 18:36
А черножопец как там? В первой лиге уже?
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