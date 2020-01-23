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Львовский горсовет отказался отдавать стадион Украина в аренду Карпатам
Дела у Карпат неважнецкие
Депутаты Львовского городского совета не поддержали инициативу "Карпат" по долгосрочной аренде стадиона "Украина" и прилегающих участков.
Вопрос рассматривался на заседании городского совета 23 января и был отклонен.
Напомним, что "Карпаты" рассчитывали, что городской совет передаст землю, на которой находится стадион "Украина", в долгосрочную льготную аренду клубу. При этом "Карпаты" обещали реконструировать арену и облагородить прилегающие участки.
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Источник:lvivrada.gov.ua
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
23.01.2020 в 18:41
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