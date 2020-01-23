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Львовский горсовет отказался отдавать стадион Украина в аренду Карпатам

Премьер-лига
(1 голосов)

Дела у Карпат неважнецкие

Львовский горсовет отказался отдавать стадион Украина в аренду Карпатам
Новина українською

Депутаты Львовского городского совета не поддержали инициативу "Карпат" по долгосрочной аренде стадиона "Украина" и прилегающих участков.

Вопрос рассматривался на заседании городского совета 23 января и был отклонен.

Напомним, что "Карпаты" рассчитывали, что городской совет передаст землю, на которой находится стадион "Украина", в долгосрочную льготную аренду клубу. При этом "Карпаты" обещали реконструировать арену и облагородить прилегающие участки.

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В статье: Карпаты (Львов) стадион Украина
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Источник:
lvivrada.gov.ua

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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
23.01.2020 в 18:41
это за какие деньги они хотели и арендовать и благоустроить и реконструировать и...тд--когда на заплату игрокам небыло --или всё же есть деньжата но для других целей
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