Львовский горсовет отказался отдавать стадион Украина в аренду Карпатам

Депутаты Львовского городского совета не поддержали инициативу "Карпат" по долгосрочной аренде стадиона "Украина" и прилегающих участков.

Вопрос рассматривался на заседании городского совета 23 января и был отклонен.

Напомним, что "Карпаты" рассчитывали, что городской совет передаст землю, на которой находится стадион "Украина", в долгосрочную льготную аренду клубу. При этом "Карпаты" обещали реконструировать арену и облагородить прилегающие участки.