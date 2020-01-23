Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Изменено время начала матча Динамо – Хайдук
Поединок начнется в 17:00
24 января "Динамо" проведет свой четвертый контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.
Очередным соперником киевлян станет хорватский "Хайдук".
Время начала этой игры было смещено на один час.
Матч на поле Gloria Sports Arena Belek начнется в 17:00 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...