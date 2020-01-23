Изменено время начала матча Динамо – Хайдук

24 января "Динамо" проведет свой четвертый контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.

Очередным соперником киевлян станет хорватский "Хайдук".

Время начала этой игры было смещено на один час.

Матч на поле Gloria Sports Arena Belek начнется в 17:00 по киевскому времени.