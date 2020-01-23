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Изменено время начала матча Динамо – Хайдук

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок начнется в 17:00

Изменено время начала матча Динамо – Хайдук
Новина українською

24 января "Динамо" проведет свой четвертый контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции.

Очередным соперником киевлян станет хорватский "Хайдук".

Время начала этой игры было смещено на один час.

Матч на поле Gloria Sports Arena Belek начнется в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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