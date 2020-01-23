Sky Sports: Шахтер оценил Матвиенко в 30 млн фунтов

"Шахтер" оценил своего защитника Николая Матвиенко в 30 млн фунтов (35, 5 млн евро), сообщает Sky Sports.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в игроке заинтересован лондонский "Арсенал".

Интересно, что Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 млн евро.

Отметим, что контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне украинец в 21 матче забил 1 гол и сделал 1 ассист.