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Sky Sports: Шахтер оценил Матвиенко в 30 млн фунтов

Премьер-лига
(1 голосов)

А это 35, 5 млн евро

Sky Sports: Шахтер оценил Матвиенко в 30 млн фунтов
Новина українською

"Шахтер" оценил своего защитника Николая Матвиенко в 30 млн фунтов (35, 5 млн евро), сообщает Sky Sports.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в игроке заинтересован лондонский "Арсенал".

Интересно, что Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 млн евро.

Отметим, что контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне украинец в 21 матче забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
23.01.2020 в 18:44
Тете - 30, плакса -30, Додо - 30, тепер і матвієнко 30. А фантазії - ноль))
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Roman Zett (Poltava)
23.01.2020 в 18:42
Понятно что Арсенал за такие бабки его покупать не будет.
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skopa (Харьков)
23.01.2020 в 18:37
Гривен-это чуть реальнее...
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-1
С.Карпович. (Ланівці)
23.01.2020 в 18:37
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lulinha (Мадрид)
23.01.2020 в 18:34
За такие деньги есть футболёры получше Матвиенка.
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