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Sky Sports: Шахтер оценил Матвиенко в 30 млн фунтов
А это 35, 5 млн евро
"Шахтер" оценил своего защитника Николая Матвиенко в 30 млн фунтов (35, 5 млн евро), сообщает Sky Sports.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что в игроке заинтересован лондонский "Арсенал".
Интересно, что Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 5 млн евро.
Отметим, что контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне украинец в 21 матче забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Комментарии (5)
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ПетроФ (Луцьк)
23.01.2020 в 18:44
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Roman Zett (Poltava)
23.01.2020 в 18:42
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skopa (Харьков)
23.01.2020 в 18:37
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С.Карпович. (Ланівці)
23.01.2020 в 18:37
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lulinha (Мадрид)
23.01.2020 в 18:34
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