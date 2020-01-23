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Шахтер расширил список спарринг-партнеров на первом сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

29 января горняки сыграют с сербским Пролетером

Шахтер расширил список спарринг-партнеров на первом сборе
Новина українською

"Шахтер" назвал имя еще одного спарринг-партнера на первом сборе в Турции.

29 января "горняки" сыграют с сербским "Пролетером". Начало встречи – 9.45.

Напомним, 25 января "Шахтер" встретится с "Лехом", 26 января – с "Войводиной" и 30 января – со "Словацко".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
23.01.2020 в 20:17
Где плач, вой, зрада... у болел Шахтера, что за соперник, что за сборы такие? Только на других умеете кивать и осуждать?!
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+1
0
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mr.butters (Одесса)
23.01.2020 в 20:25
по твоей логики, они сейчас должны играть с "Баварией" и "Реалом", у которых матчи чемпионата идут?
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0
-1

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