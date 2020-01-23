Премьер-лига
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Шахтер расширил список спарринг-партнеров на первом сборе
29 января горняки сыграют с сербским Пролетером
"Шахтер" назвал имя еще одного спарринг-партнера на первом сборе в Турции.
29 января "горняки" сыграют с сербским "Пролетером". Начало встречи – 9.45.
Напомним, 25 января "Шахтер" встретится с "Лехом", 26 января – с "Войводиной" и 30 января – со "Словацко".
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
23.01.2020 в 20:17
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mr.butters (Одесса)
23.01.2020 в 20:25
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