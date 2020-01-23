Шахтер обошел Динамо в рейтинге клубов IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года опубликовала рейтинг лучших клубов мира.

Лучшим украинским клубом портал называет донецкий "Шахтер". При этом, по сравнению с прошлогодним рейтингом, "горняки" потеряли 5 позиций и сейчас находятся на 70-м месте.

"Динамо", которое в прошлом году было лучшим украинским клубом, также потеряло позиции и опустилось с 37-й на 75-ю строчку рейтинга.

А вот "Заря" поднялась в рейтинге с 329-го места на 137-е.

Также присутствует в списке и "Александрия", которая занимает 315-ю строчку.

Ну и отметим, что возглавляет рейтинг "Ливерпуль", на втором месте "Барселона", а на третьем - "Манчестер Сити" (284).