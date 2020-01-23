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Шахтер обошел Динамо в рейтинге клубов IFFHS

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот Заря и Александрия добавили

Шахтер обошел Динамо в рейтинге клубов IFFHS
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года опубликовала рейтинг лучших клубов мира.

Лучшим украинским клубом портал называет донецкий "Шахтер". При этом, по сравнению с прошлогодним рейтингом, "горняки" потеряли 5 позиций и сейчас находятся на 70-м месте.

"Динамо", которое в прошлом году было лучшим украинским клубом, также потеряло позиции и опустилось с 37-й на 75-ю строчку рейтинга.

А вот "Заря" поднялась в рейтинге с 329-го места на 137-е.

Также присутствует в списке и "Александрия", которая занимает 315-ю строчку.

Ну и отметим, что возглавляет рейтинг "Ливерпуль", на втором месте "Барселона", а на третьем - "Манчестер Сити" (284).

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В статье: Заря (Луганск) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
IFFHS

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Комментарии (8)
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Просто Квашин (Харьков)
23.01.2020 в 19:48
Одни добиваются рейтинга славой и подвигом поколений, другие "шахтьоры" - купленными ( на ворованные народные деньги) бразильцами и тренерами иностранцами...
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Como estas (Santa-Pola)
23.01.2020 в 19:53
Это Суркисы славой? Т.е. деньги ЗапорожОблэнерго, и не только эти, ни разу не народные?))) Вот совсем?))) А что украл Ахметов? Давай предметно, подробно, без дурацких лозунгов.
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Просто Квашин (Харьков)
23.01.2020 в 20:22
Ты лучше честно ответь на вопрос...почему все сепары с Горловок,Макеевок и др. дыр - Оторвиколесовок вседа подписуются, что они с Парижа,Лондона,Монте-Карло, Ибицы и других "злачных" мест...????
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Como estas (Santa-Pola)
23.01.2020 в 20:26
Про сепаров потом поговорим. Давай по порядку. Ответить на вопрос нечем?)))
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Просто Квашин (Харьков)
23.01.2020 в 20:34
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КЛУБ ДИНАМО КИЕВ.Клуб основан 13 мая 1927 года[5]. Первая зарегистрированная игра состоялась 17 июля 1928 года против одесского «Динамо» (2:2). В советский период клуб выиграл 13 чемпионатов СССР, 9 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР. Один из двух футбольных клубов , участвовавший во всех чемпионатах СССР в высшем дивизионе. Стал первой не московской командой, выигравшей чемпионат СССР. На международной арене выиграл 2 Кубка обладателей кубков (1975, 1986) и Суперкубок УЕФА (1975). Первый советский клуб, завоевавший европейский трофей. На Украине выиграл 15 национальных чемпионатов, 11 национальных кубков, 8 Суперкубков Украины. ИЗУЧАЙ МАТЧАСТЬ....САЛАГА...
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Como estas (Santa-Pola)
23.01.2020 в 20:41
Это все знают. А на прямой вопрос ответить с конкретикой нечем?))) ... Получается так: "другие "шахтьоры" - купленными ( на ворованные народные деньги) бразильцами и тренерами иностранцами....." "А что украл Ахметов?"..."ЛЕГЕНДАРНЫЙ КЛУБ ДИНАМО КИЕВ.Клуб основан 13 мая 1927 года......" Так и запишем, ответить нечего, кроме дурацких лозунгов и копипаста, ничего больше нет))))
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Просто Квашин (Харьков)
23.01.2020 в 20:43
Так ты как попугай талдычишь одно и то же...Причем не по делу...Ты наверное бухой и лыка не вяжешь...
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Como estas (Santa-Pola)
23.01.2020 в 20:45
По ходу бухой ты. На простой вопрос ответить не можешь, мысль теряешь. ))) Нудный ты и ответить тебе нечего, так что пиши еще, я все равно читать не буду)))))
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