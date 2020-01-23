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Заря просматривает черногорского форварда, который забивал луганчанам в ЛЕ

Премьер-лига
(1 голосов)

Михайло Петрович прибыл на просмотр в Зарю

Заря просматривает черногорского форварда, который забивал луганчанам в ЛЕ
Новина українською

23-летний черногорский форвард Михайло Петрович прибыл на просмотр в "Зарю".

Как сообщает Твиттер луганчан, с сегодняшнего дня футболист тренируется с командой Скрипника.

Отметим, что футболист в начале января покинул "Будучность" и сейчас находится в статусе свободного агента.

В этом сезоне в 18 матчах Петрович забил 6 голов и сделал 1 ассист. Интересно, что парень забивал "Заре" в матче квалификации ЛЕ в этом сезоне.

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В статье: Заря (Луганск) Михайло Петрович
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