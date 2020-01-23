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Михайличенко: Показали хорошее движение, добились результата

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Послематчевый комментарий наставника киевлян

Михайличенко: Показали хорошее движение, добились результата
Новина українською

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко подвел итоги товарищеского матча против северомакедонского "Вардара" (4:0).

- Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день.

- Оправдала ли ваши ожидания связка Вивчаренко – Пиварич на левом фланге?

- Пиварич опытный футболист, который раньше играл на этой позиции и умеет там действовать. Упомянутая вами связка сегодня сыграла достаточно хорошо, несмотря на то, что в такой комбинации ребята находились впервые. Рад за Костю, за его дебют, он сыграл надежно, быстро, считаю, он может и должен прогрессировать.

- В первом тайме Буяльский действовал, как правый полузащитник со смещением в центр и стал автором первого забитого мяча. Вам понравилась его игра?

- Мы не только от Виталия, но и от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смен позиций, так что в ничего удивительного в этом нет. Ребята забили хорошие мячи.

- Кадири в этом матче действовал, как полузащитник, хотя раньше играл на позиции центрального защитника, вы специально развиваете в игроках универсализм?

- Это его две позиции, конкретно сегодня мы хотели посмотреть, как он выглядит в середине поля. Мы меняем не только связки, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали.

- Нещерет, Вивчаренко и Забарный будут в дальнейшем задействованы в "Динамо" U19 во время матчей Юношеской Лиги УЕФА?

- У нас будет разговор с их тренером Игорем Костюком на этот счет, но я думаю, что да. Матч с загребским "Динамо" очень важен для клуба и для команды, поэтому они будут играть 12-го февраля за юношеский состав.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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