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Тодор Петрович покинул Ворсклу
Контракт разорван по обоюдному согласию сторон
Полузащитник Тодор Петрович покинул "Ворсклу".
Как сообщает официальный сайт полтавчан, контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что 25-летний футболист пришел в "Ворсклу" год назад и за это время забил 1 гол в 23 матчах.
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Источник:ФК Ворскла
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