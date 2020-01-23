Полузащитник Тодор Петрович покинул "Ворсклу".

Как сообщает официальный сайт полтавчан, контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 25-летний футболист пришел в "Ворсклу" год назад и за это время забил 1 гол в 23 матчах.