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Тодор Петрович покинул Ворсклу

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт разорван по обоюдному согласию сторон

Тодор Петрович покинул Ворсклу
Новина українською

Полузащитник Тодор Петрович покинул "Ворсклу".

Как сообщает официальный сайт полтавчан, контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 25-летний футболист пришел в "Ворсклу" год назад и за это время забил 1 гол в 23 матчах.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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