Карпаты просматривают форварда и хавбека

Несмотря на финансовый кризис, "Карпаты" просматривают потенциальных новичков.

Как сообщает ТК "Футбол", на просмотре в "Карпатах" находятся полузащитник Геннадий Пасич и форвард Гегам Кадимян.

Отметим, что Пасич первую часть сезона провел в "Олимпике", а Кадимян вернулся из чемпионата Армении.

Напомним, что буквально за неделю из-за финансовых проблем "Карпаты" потеряли целый ряд ведущих игроков, в том числе Александра Кучера, Алексея Гуцуляка, Франсиско Ди Франко, Сергея Вакуленко и Романа Пидкивку.