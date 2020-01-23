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Карпаты просматривают форварда и хавбека
Кадровая ситуация в команде не лучшая
Несмотря на финансовый кризис, "Карпаты" просматривают потенциальных новичков.
Как сообщает ТК "Футбол", на просмотре в "Карпатах" находятся полузащитник Геннадий Пасич и форвард Гегам Кадимян.
Отметим, что Пасич первую часть сезона провел в "Олимпике", а Кадимян вернулся из чемпионата Армении.
Напомним, что буквально за неделю из-за финансовых проблем "Карпаты" потеряли целый ряд ведущих игроков, в том числе Александра Кучера, Алексея Гуцуляка, Франсиско Ди Франко, Сергея Вакуленко и Романа Пидкивку.
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Источник:ТК Футбол
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