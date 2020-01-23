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Ребров: Лобановский не кричал и никогда не выходил на поле

Премьер-лига
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Тренер вспомнил былые годы

Ребров: Лобановский не кричал и никогда не выходил на поле
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" и экс-игрок "Динамо" Сергей Ребров рассказал о команде "Лобановского" 1999 года.

- У кого была самая худшая прическа?

– По-моему, у меня, когда я забивал "Спартаку". Мне об этом напоминали. В 98-99-х я не на прически смотрел.

- Кто мог быть тамадой?

– Наверное, все бы ответили – Коновалов. Всегда находил правильные слова, был душой компании.

- Кто жестче всех играл на тренировках?

– Лужный, Головко, Дмитрулин. Все они забирали мячи. И от нас с Шевченко требовалось. Если убирали ноги, то получали.

- Кто был самым быстрым?

– Думаю, Косовский. У Шевы, наверное, дистанционная скорость выше, но спринт и старт был лучше у Виталика.

- У кого был самый лучший удар?

– У Кумана точно был лучший удар. Помню, как он нам забил штрафной. У нас в команде Белькевич очень хорошо пробивал штрафные, удар у него был супер.

- На кого больше всего кричал Лобановский на тренировках?

– Он не кричал, он за полем сидел. Он никогда не выходил на поле. У него не было приоритетов, когда мы проигрывали или выигрывали. Всегда ровное отношение ко всем. Если надо кому-то дополнительные слова, он мог вызвать. И я с ним разговаривал. Он всегда был открытым к таким беседам.

Он был очень эрудированным человеком. На любой вопрос был ответ продуманный и правильный.

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В статье: Сергей Ребров Валерий Лобановский Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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