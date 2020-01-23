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Рябоконь: Молодежь сейчас на бильярде не играет. Все сидят в телефонах, гаджетах, приставках

Премьер-лига
(1 голосов)

Бильярд, теннис и карты - это уже прошлый век

Рябоконь: Молодежь сейчас на бильярде не играет. Все сидят в телефонах, гаджетах, приставках
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в интервью журналу "Футбол" рассказал, как сейчас проводят свободное время молодые игроки команды.

- Знаем, что в "Десне" сейчас все решается на самом высоком уровне.

— Лучше, конечно, останавливаться в хороших отелях, но не перебирать с этим, потому что главное — все равно в другом, а именно — условиях для тренировок. К примеру, в Чернигове мы располагаемся в хорошо известном комплексе возле стадиона, который пережил капитальный ремонт, и теперь я считаю его идеальным местом -ничего лишнего, все в приглушенных тонах. Не люблю пафоса.

— Покойный Андрей Гусин рассказывал в полушутку — мол, главное его достижение как тренера молодежной команды "Динамо" — добился, чтобы бильярд на старой базе поставили. Бильярд у вас там есть?

— Молодежь сейчас на бильярде не играет. Все "сидят" в телефонах, гаджетах, приставках — ФИФА и все такое прочее. Бильярд, теннис и карты это уже прошлый век. У нас только такие динозавры, как Гитченко и Старенький, в карты еще играют. Самое смешное, что они часто четвертого игрока в бридж или джокер не могут себе найти. Я вот люблю настольный теннис. У нас на стадионе возле гостевой раздевалки есть боксерский зал с грушами, рингами, матами и теннисным столом. Вот там мы и устраиваем зарубы с нашим администратором Шуруповым. Отрадно, что он немного прибавляет (смеется). В дыр-дыр играем редко. Время от времени в теннисбол через сетку можем попыхтеть. Возраст еще позволяет. Пару лет назад с массажистом Литвиным, бывшим вратарем, обыграли в теннисбол двух наших лучших нападающих.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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