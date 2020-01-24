Артем Бондаренко: Не ожидал, что поеду на сборы с первой командой Шахтера

19-летний хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко, который впервые отправился на сборы с первой командой "горняков", рассказал о своих эмоциях от данного факта.

"Не ожидал, что представится возможность тренироваться с первой командой уже на этих сборах, и очень рад, что Луиш Каштру дал мне такой шанс.

Я готов и хочу показать себя с лучшей стороны. Главное – не перегореть. Сегодня меня впервые поставили на непривычную позицию опорного полузащитника, но надо выполнять любую работу, которую требует наставник", - сказал Бондаренко.