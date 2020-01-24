Меликян: Есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе

Главный тренер "Львова" Егише Меликян подвел итоги товарищеского поединка с "Минаем" (1:2) и рассказал о возможных новичках команды.

- Для нас было важно в этом матче увидеть, кто на каком уровне находится. Ребята вернулись из отпуска. К нам присоединились новые игроки, на данный момент они находятся у нас на просмотре. Поэтому этот матч был очень в этом плане информативным. Благодаря этой игре я получил немало информации для анализа.

- Во втором тайме вышел другой состав, в том числе и футболисты, находящиеся на просмотре. Как оцените игру команды после перерыва?

- То, что я увидел во втором тайме - есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе. Игра показывает, кто готов играть, а кто нет. Второй тайм это показал. Поэтому очень хорошо, что такой второй тайм вышел. Мы пропустили два гола. Поэтому заметные ошибки игроков, над которыми мы будем работать в дальнейшем.

- Будет ли усиление команды. О каких позиции может идти речь?

- Усиление команды будет обязательно, продолжается работа. По позициям, то к этому матчу я думал над одними позициями, но сейчас добавились еще и другие, которые требуют усиления. Но надо еще анализировать.