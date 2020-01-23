Козловский: Карпаты сошли с ума. У них виноваты все - Трамп, Обама, инопланетяне, в конце еще нашли Козловского

Президент "Руха" Григорий Козловский ответил на обвинение исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, который обвинил Козловского во влиянии на решение депутатов Львовского горсовета не поддержать решение о передачи "зелено-белым" земли стадиона "Украина".

"Хочется сказать, что я был удивлен по этой позиции. Но учитывая, что происходит в "Карпатах" в последние 10 лет и активно в последние 3 года, наверное, удивление минимальное.

Такие вещи закинуть мне, человеку, который, наверное, не только на словах, но и на деле болеет за судьбу "Карпат", борется, чтобы команда не умерла. Наверное, мне закинуть очень тяжело.

Думаю, все помнят двухлетнюю давность, когда история с Гудимой могла завершиться для "Карпат" фатально. Я что-то тогда не видел сегодняшнего исполняющего обязанности генерального директора, журналиста господина Ящишина.

Где он был в то время, когда "Карпаты" умирали? Когда судьба была практически решена. Я что-то не помню, где был горсовет в то время или какая-то другая институция во Львове, которая могла бы повлиять, чтобы сохранить "Карпаты". В конце концов, где были руководители "Карпат", когда клуб умирал?

И сегодня получить такое обвинение от журналиста исполняющего обязанности ни то генерального директора, ни то вице-президента, ни то непонятно кого, для меня это, мягко говоря, немного странно.

Более того, наверное, все забыли, что контракт, который закончился, на аренду. Вы помните, как предыдущие договора, которые "Карпаты" подписывали на аренду, с какими боями выходили болельщики, делали зеленые революции. В этом году это случилось как щелчок пальца.

Потому что весь депутатский корпус поддерживает это решение, чтобы "Карпатам" было максимально комфортно работать и прославлять наш город. Я вас удивлю, я лично с юристами готовил этот договор целую ночь. Я был автором этого соглашения.

В этом соглашении я учел интересы всех профессиональных клубов, которые сегодня существуют и могут существовать в будущем. Чтобы все имели доступ до единственного коммунального стадиона, играть в футбол, чтобы прославлять наш город.

Те обвинения, которые есть сегодня, это полный абсурд. Высший пилотаж цинизма. Сложилась такая ситуация, что сегодня в "Карпатах" виноваты все – Обама, Трамп, ООН, покойный Нельсон Мандела, инопланетяне, которые пролетали над Львовом, горсовет, депутаты, в конце еще нашли Козловского.

Я так понимаю, что "Карпаты" сегодня сошли с ума", – сказал Козловский.