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Козловский: Карпаты сошли с ума. У них виноваты все - Трамп, Обама, инопланетяне, в конце еще нашли Козловского
Ответ президента Руха не заставил долго ждать
Президент "Руха" Григорий Козловский ответил на обвинение исполнительного директора "Карпат" Ростислава Ящишина, который обвинил Козловского во влиянии на решение депутатов Львовского горсовета не поддержать решение о передачи "зелено-белым" земли стадиона "Украина".
"Хочется сказать, что я был удивлен по этой позиции. Но учитывая, что происходит в "Карпатах" в последние 10 лет и активно в последние 3 года, наверное, удивление минимальное.
Такие вещи закинуть мне, человеку, который, наверное, не только на словах, но и на деле болеет за судьбу "Карпат", борется, чтобы команда не умерла. Наверное, мне закинуть очень тяжело.
Думаю, все помнят двухлетнюю давность, когда история с Гудимой могла завершиться для "Карпат" фатально. Я что-то тогда не видел сегодняшнего исполняющего обязанности генерального директора, журналиста господина Ящишина.
Где он был в то время, когда "Карпаты" умирали? Когда судьба была практически решена. Я что-то не помню, где был горсовет в то время или какая-то другая институция во Львове, которая могла бы повлиять, чтобы сохранить "Карпаты". В конце концов, где были руководители "Карпат", когда клуб умирал?
И сегодня получить такое обвинение от журналиста исполняющего обязанности ни то генерального директора, ни то вице-президента, ни то непонятно кого, для меня это, мягко говоря, немного странно.
Более того, наверное, все забыли, что контракт, который закончился, на аренду. Вы помните, как предыдущие договора, которые "Карпаты" подписывали на аренду, с какими боями выходили болельщики, делали зеленые революции. В этом году это случилось как щелчок пальца.
Потому что весь депутатский корпус поддерживает это решение, чтобы "Карпатам" было максимально комфортно работать и прославлять наш город. Я вас удивлю, я лично с юристами готовил этот договор целую ночь. Я был автором этого соглашения.
В этом соглашении я учел интересы всех профессиональных клубов, которые сегодня существуют и могут существовать в будущем. Чтобы все имели доступ до единственного коммунального стадиона, играть в футбол, чтобы прославлять наш город.
Те обвинения, которые есть сегодня, это полный абсурд. Высший пилотаж цинизма. Сложилась такая ситуация, что сегодня в "Карпатах" виноваты все – Обама, Трамп, ООН, покойный Нельсон Мандела, инопланетяне, которые пролетали над Львовом, горсовет, депутаты, в конце еще нашли Козловского.
Я так понимаю, что "Карпаты" сегодня сошли с ума", – сказал Козловский.