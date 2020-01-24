Ребров назвал самого быстрого футболиста Динамо 1990-х

Украинского наставника венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва спросили, кто был самым быстрым на футбольном поле в составе легендарного "Динамо" второй половины 1990-х.

- Косовский. Я думаю, что Виталик мог бы с Шевой соревноваться.

У Шевы, наверное, дистанционная скорость выше. Но спринт, старт, я думаю, для Виталика в этом равных не было никого.