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Ребров назвал самого быстрого футболиста Динамо 1990-х

Премьер-лига
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Кроме Шевченко

Ребров назвал самого быстрого футболиста Динамо 1990-х
Новина українською

Украинского наставника венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва спросили, кто был самым быстрым на футбольном поле в составе легендарного "Динамо" второй половины 1990-х.

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- Косовский. Я думаю, что Виталик мог бы с Шевой соревноваться.

У Шевы, наверное, дистанционная скорость выше. Но спринт, старт, я думаю, для Виталика в этом равных не было никого.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Динамо (Киев) Виталий Косовский
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