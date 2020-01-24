Кто попадет в первую шестерку УПЛ? Ковалец выделил фаворита

Экс-тренер "Оболонь-Бровар", бывший игрок "Динамо", "Карпат", "Днепра" Сергей Ковалец попробовал себя в футбольном прогнозе относительно чемпионата в УПЛ и Первой лиге.

Ковалец уверен, что Динамо отдаст все силы, чтобы интрига в борьбе за золото возродилась.

"Впереди 2 очные поединки с "горняками", матчи в первой шестерке, которые будут на порядок сложнее для любой команды, - рассуждает тренер. - Хотя нужно понимать и то, что такое отставание отыграть крайне сложно. Первую часть чемпионата "Шахтер" прошел стабильно, всего в 2 матчах сыграл вничью".

Попробовал коуч спрогнозировать и шестую команду по итогам первого этапа УПЛ.

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"На одно место претендуют 4 коллективы, примерно одинакового класса по уровню исполнителей и по тренерскому управлению. Наверное, ближе к этому "Мариуполь", который имеет небольшое преимущество в очках перед конкурентами, - говорит Ковалец. - И команда Александра Бабича более стабильна. Азовцы два года подряд попадали в зону Лиги Европы. Впрочем, одно поражение может многое перевернуть в этой борьбе".

Что касается интриги в борьбе за 2-3 места, то, считает эксперт, Динамо ближе других к завоеванию серебряных медалей.

"А вот в борьбе за третье место мне трудно отдать предпочтение кому-либо, - говорит Сергей Ковалец. - "Заря", "Десна" и "Александрия" имеют равные шансы на успех. Многое будет зависеть от того, как пройдет зимняя подготовка".

Первыми на вылет тренер видит львовские "Карпаты".

"Весной во Львове, по всей видимости, появится почти новая команда. Какой она будет - неизвестно. Но зная характер, который всегда был присущ "зелено-белым", думаю, борьба будет вестись до последнего тура", - добавляет коуч.

Высказался Ковалец и о интриге в Первой лиге.

"Первые 8 команд турнирной таблицы ("Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Агробизнес", "Металлист 1925" и "Авангард") имеют основания рассчитывать на повышение в классе. Каждый из 11-ти туров будет как финальный. Думаю, за интригой Первая лига сейчас превосходит УПЛ".